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Giriş Tarihi: 12.11.2021 23:42 Son Güncelleme: 12.11.2021 23:42

Türkçe sözlükte yer alan ve büyüklerin çatışmasından küçükler zarar görür anlamına gelen atasözü hangisidir?

Türkçe sözlükte yer alan ve büyüklerin çatışmasından küçükler zarar görür anlamına gelen atasözü hangisidir?

ATV ekranlarının sevilen yarışması “Kim Milyoner Olmak İster?” yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Pek çok farklı konuda sorularla yarışmacıların bilgisini sınayan ve karşılığında para ödülü veren yarışmanın bugün ekranlara gelen bölümünde sorulan Türkçe sözlükte yer alan ve büyüklerin çatışmasından küçükler zarar görür anlamına gelen atasözü hangisidir? sorusunun yanıtları merak konusu oldu. Yanıtı merak edilen Türkçe sözlükte yer alan ve büyüklerin çatışmasından küçükler zarar görür anlamına gelen atasözü hangisidir? sorusunun cevabı ve tüm detaylar.

Televizyonların ve ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster"in bugün yayınlanan son bölümünde sorulan Türkçe sözlükte yer alan ve büyüklerin çatışmasından küçükler zarar görür anlamına gelen atasözü hangisidir? sorusunun cevabı merak konusu olarak izleyenler tarafından araştırılmaya devam ediliyor.



SORU: Türkçe sözlükte yer alan ve büyüklerin çatışmasından küçükler zarar görür anlamına gelen atasözü hangisidir?

A- Atlar tepişir, arada eşekler ezilir (CEVAP)
B- Filler tepişir, arada çimenler ezilir
C- Develer tepişir, arada pireler ezilir
D- Horozlar tepişir, arada yumurtalar ezilir

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Türkçe sözlükte yer alan ve büyüklerin çatışmasından küçükler zarar görür anlamına gelen atasözü hangisidir?
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