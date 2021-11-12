Televizyonların ve ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster"in bugün yayınlanan son bölümünde sorulan Türkçe sözlükte yer alan ve büyüklerin çatışmasından küçükler zarar görür anlamına gelen atasözü hangisidir? sorusunun cevabı merak konusu olarak izleyenler tarafından araştırılmaya devam ediliyor.
SORU: Türkçe sözlükte yer alan ve büyüklerin çatışmasından küçükler zarar görür anlamına gelen atasözü hangisidir?
A- Atlar tepişir, arada eşekler ezilir (CEVAP)
B- Filler tepişir, arada çimenler ezilir
C- Develer tepişir, arada pireler ezilir
D- Horozlar tepişir, arada yumurtalar ezilir