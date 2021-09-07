Giriş Tarihi: 7.9.2021 22:45Son Güncelleme: 7.9.2021 22:47
Türkiye’de 1980’lerde televizyonda yayımlanan Samurayın İntikamı adlı dizinin başkarakteri kimdir?
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ATV ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Türkiye’de 1980’lerde televizyonda yayımlanan Samurayın İntikamı adlı dizinin başkarakteri kimdir? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte, Türkiye’de 1980’lerde televizyonda yayımlanan Samurayın İntikamı adlı dizinin başkarakteri kimdir? sorusunun cevabı
Türkiye'de 1980'lerde televizyonda yayımlanan Samurayın İntikamı adlı dizinin başkarakteri kimdir?
A- Kunta Kinte
B- Tsubasa
C- Skinoske
D- Yakari
CEVAP: C
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Türkiye’de 1980’lerde televizyonda yayımlanan Samurayın İntikamı adlı dizinin başkarakteri kimdir?