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Giriş Tarihi: 24.9.2021 23:33 Son Güncelleme: 24.9.2021 23:34

Türkiye'de hangi ada bir golün içerisindedir?

Türkiye’de hangi ada bir golün içerisindedir?

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Türkiye'de hangi ada bir golün içerisindedir? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Kim Milyoner Olmak İster programındaki, Türkiye'de hangi ada bir golün içerisindedir?sorusunun cevabı şu şekilde...

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Türkiye'de hangi ada bir golün içerisindedir? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, Türkiye'de hangi ada bir golün içerisindedir? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.



SORU: Türkiye'de hangi ada bir golün içerisindedir?

A- Kekova
B- Sedef
C- Akdamar (CEVAP)
D- Akçalı

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Türkiye'de hangi ada bir golün içerisindedir?
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