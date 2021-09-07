Giriş Tarihi: 7.9.2021 21:50Son Güncelleme: 7.9.2021 21:50
Türkiye’de hem denize kıyısı hem de birden fazla ülkeye kara sınırı olan tek il hangisidir?
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ATV ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Türkiye’de hem denize kıyısı hem de birden fazla ülkeye kara sınırı olan tek il hangisidir? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte, Türkiye’de hem denize kıyısı hem de birden fazla ülkeye kara sınırı olan tek il hangisidir? sorusunun cevabı
Türkiye'de hem denize kıyısı hem de birden fazla ülkeye kara sınırı olan tek il hangisidir?
A- EDİRNE
B- HATAY
C- IĞDIR
D- ARTVİN
CEVAP:A
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Türkiye’de hem denize kıyısı hem de birden fazla ülkeye kara sınırı olan tek il hangisidir?