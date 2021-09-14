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Giriş Tarihi: 14.9.2021 21:20 Son Güncelleme: 14.9.2021 22:05

Türkiye'nin en yüksek rakımlı ilk üç ili hangileridir?

Türkiye’nin en yüksek rakımlı ilk üç ili hangileridir?

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Türkiye'nin en yüksek rakımlı ilk üç ili hangileridir? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Kim Milyoner Olmak İster programındaki, Türkiye'nin en yüksek rakımlı ilk üç ili hangileridir? şeklinde çevrilmiştir?' sorusunun cevabı şu şekilde...

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Türkiye'nin en yüksek rakımlı ilk üç ili hangileridir? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, Türkiye'nin en yüksek rakımlı ilk üç ili hangileridir? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.



SORU: Türkiye'nin en yüksek rakımlı ilk üç ili hangileridir?

A- Ağrı - Iğdır - Van
B- Ardahan - Erzurum - Kars (CEVAP)
C- Bayburt - Bitlis - Yozgat
D- Karaman - Muş - Sivas

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Türkiye'nin en yüksek rakımlı ilk üç ili hangileridir?
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