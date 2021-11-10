Vegan browni tarifi: MasterChef Vegan browni nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Vegan browni tarifi merak konusu olarak Masterchef izleyicileri tarafından Vegan browni nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? şeklindeki soru üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

VEGAN BROWNİ MALZEMELER

2 su bardağı un

1,5 su bardağı şeker

1 paket kakao

1 paket vanilin

1 paket kabartma tozu

1 çimdik tuz

1,5 çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağı su (kıvama göre daha az olabilir)

Bitter/damla çikolata

Orman meyveleri

ORMAN MEYVELİ VEGAN BROWNIE TARİFİ NASIL YAPILIR?

Kuru malzemeleri bir kaba alıp iyice karıştırıyoruz. Sonra kuru karışımımızın üzerine sıvı malzemeleri ekliyoruz. Kıvamının yoğun olması gerekiyor, su gibi olmayacak. Sonra istediğiniz kadar çikolata ve orman meyveleri atıp karıştırın. Çikolatayı bol atmanızı öneririm. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 20 dk pişiriyoruz. (Yine de kontrol edin, her fırın farklılıklar gösteriyor. Sizinki belki erken pişer, belki de daha fazla pişmesi gerekir.)

KAYNAK: acunn.com