Viyana Şinitzel tarifi: Viyana Şinitzel nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Viyana Şinitzel tarifi MasterChef yarışmasında günün ilk yemeği olması sonrasında Viyana Şinitzel nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? soruları üzerinden yoğun şekilde araştırılmay devam ediliyor.

VİYANA ŞİNİTZEL NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

MALZEMELER

600 gram yağsız süt dana eti

(sırt kısmından

4 adet yumurta

Un, galeta unu

Tuz, limon

Kızartmak için: Sıvıyağ

VİYANA ŞİNİTZEL YAPILIŞI