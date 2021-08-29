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Giriş Tarihi: 29.8.2021 00:16 Son Güncelleme: 29.8.2021 00:16

Viyana Şinitzel tarifi: Viyana Şinitzel nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Viyana Şinitzel tarifi: Viyana Şinitzel nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

MasterChef 2021 son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından yarışmacılardan Viyana Şinitzel istenmesinin ardından ekranlarda yemeğin yapılışını izleyenler evde kendileri de hazırlamak isteyerek “Viyana Şinitzel tarifi” ile ilgili olarak Viyana Şinitzel nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularına yanıt aramayı sürdürüyor. Merak edilen Viyana Şinitzel nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Viyana Şinitzel tarifi MasterChef yarışmasında günün ilk yemeği olması sonrasında Viyana Şinitzel nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? soruları üzerinden yoğun şekilde araştırılmay devam ediliyor.

VİYANA ŞİNİTZEL NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

MALZEMELER

  • 600 gram yağsız süt dana eti
  • (sırt kısmından
  • 4 adet yumurta
  • Un, galeta unu
  • Tuz, limon

Kızartmak için: Sıvıyağ

VİYANA ŞİNİTZEL YAPILIŞI

  1. Yağsız süt dana etini ince dilimleyin.
  2. Et tokmağıyla hafifçe vurarak incelttikten sonra üzerine tuz serpin.
  3. Etin her iki tarafını önce çırpılmış yumurtaya, sonra una ve en son galeta ununa bulayın.
  4. Kızgın sıvıyağda kızartın.
  5. Yanında limonla birlikte servis yapın.
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Viyana Şinitzel tarifi: Viyana Şinitzel nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
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