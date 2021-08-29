Viyana Şinitzel tarifi: Viyana Şinitzel nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Viyana Şinitzel tarifi MasterChef yarışmasında günün ilk yemeği olması sonrasında Viyana Şinitzel nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? soruları üzerinden yoğun şekilde araştırılmay devam ediliyor.
VİYANA ŞİNİTZEL NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?
MALZEMELER
- 600 gram yağsız süt dana eti
- (sırt kısmından
- 4 adet yumurta
- Un, galeta unu
- Tuz, limon
Kızartmak için: Sıvıyağ
VİYANA ŞİNİTZEL YAPILIŞI
- Yağsız süt dana etini ince dilimleyin.
- Et tokmağıyla hafifçe vurarak incelttikten sonra üzerine tuz serpin.
- Etin her iki tarafını önce çırpılmış yumurtaya, sonra una ve en son galeta ununa bulayın.
- Kızgın sıvıyağda kızartın.
- Yanında limonla birlikte servis yapın.