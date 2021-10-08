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Giriş Tarihi: 8.10.2021 13:35

Yalancı 4.bölüm fragmanı yayınlandı! Yalancı yeni bölümde neler olacak?

Yalancı 4.bölüm fragmanı yayınlandı! Yalancı yeni bölümde neler olacak?

Yalancı 4.bölüm fragmanı yayınlandı. Show Tv ekranlarına Cuma akşamları gelen dizinin yeni bölümünde; Mehmet Emir bulduğu küpeyi Deniz’in evine bırakarak onu açıkça tehdit eder. Deniz korksa da vazgeçmeyecek ve yolundan dönmeyecektir. Yalancı yeni bölüm fragman ve detaylarına bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

Show Tv ekranlarına Cuma akşamları gelen Yalancı 4.bölüm fragmanı yayınlandı. Yalancı 4.bölümde kılıçlar çekildi, ortalık karıştı. Deniz'in geçmişte tacizle suçladığı okul müdürünün ifadesiyle Mehmet Emir aklanacak. Deniz ise her şeye ve herkese rağmen yakaladığı ipucunun peşine düşecek. İşte Yalancı yeni bölüm fragmanı ve detayları.

YALANCI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? (4.BÖLÜM)

Mehmet Emir bulduğu küpeyi Deniz'in evine bırakarak onu açıkça tehdit eder. Deniz korksa da vazgeçmeyecek, yolundan dönmeyecektir.

''KILIÇLAR ÇEKİLDİ''

Deniz'in geçmişte tacizle suçladığı okul müdürünün ifadesiyle Mehmet Emir aklanır. Deniz her şeye ve herkese rağmen yakaladığı ipucunun peşine düşer. Bu yolculukta karşısındaki tek engel yine Mehmet Emir olacaktır. Düello bir kez daha tekrarlanacak; gerçek çekilen kılıçların gölgesinde kalacaktır.

Yalancı 4. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video

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Yalancı 4.bölüm fragmanı yayınlandı! Yalancı yeni bölümde neler olacak?
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