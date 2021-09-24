Yalancı full izle: Show TV canlı yayın ekranı ile Yalancı yeni bölüm kesintisiz izle!

Geçtiğimiz hafta Cuma günü ilk bölümü yayınlanan Yalancı dizisi, bugün diziseverlerin gündem konuları arasına girmeyi başardı. Salih Bademci ve Burçin Terzioğlu'nun başrolü paylaştığı, Hazal Türesan, Cemal Toktaş, Şahin Irmak ve İmer Özgün gibi isimlerin de eşlik ettiği dizi Deniz ve Mehmet Emir isimli iki karakterin soru işaretleriyle dolu ilişkisini işliyor. İşte Show TV canlı yayın ekranı ile Yalancı yeni bölüm kesintisiz izleme ekranı. Yalancı full izle!

YALANCI İLK BÖLÜM ÖZETİ

Deniz, Özel Saklışehir Lisesi'nde çalışan zeki, adaletli ve yetenekli bir edebiyat öğretmenidir. Mehmet Emir ise çok başarılı ve saygın bir cerrahtır. İkisinin de sakin görünen hayatları birlikte çıktıkları bir akşam yemeğinden sonra kabusa dönüyor. Her şey Mehmet Emir'in, hem oğlunun öğretmeni hem de iş arkadaşının kız kardeşi olan Deniz'e kahve içmeyi teklif etmesiyle başlıyor. Deniz başta bu teklifi kabul etmese de kız kardeşi Yasemin'in ısrarıyla Mehmet Emir'e olumlu cevap veriyor. İkili akşam yemeğinde bir araya geliyor. Keyifle geçen akşam yemeğinin ardından Mehmet Emir, yaşadığı aksilikler yüzünden Deniz'in evine geliyor. İkili geceyi birlikte geçiriyor ancak sonrasında Deniz ve Mehmet Emir yaşananları çok farklı anlatıyor. Deniz, ertesi gün Mehmet Emir'in istememesine rağmen kendisiyle birlikte olduğunu ve çoğu şeyi hatırlamadığını söyleyerek kardeşi Yasemin'in yanına gidiyor.