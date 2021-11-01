Yargı 7. bölüm full izle! Ceylin ve Ilgaz yeni riskler alıyor





YARGI 7. BÖLÜM ÖZETİ

Ceylin, kardeşinin katili olan Engin karşısında hiçbir şey yokmuş gibi davranmakta artık iyice güçlük çekmektedir. Ceylin ve Ilgaz, kimseye belli etmeden Engin'i tutuklu yargılatmanın yollarını ararken yeni risklere girerler.