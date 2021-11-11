Yüksük çorbası tarifi: MasterChef yüksük çorbası nasıl yapılır?

Yüksük çorbası tarifi, MasterChef 2021 son bölümde yapılmasının ardından gündeme gelerek merak konusu olarak MasterChef yüksük çorbası nasıl yapılır? sorusu üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

YÜKSÜK ÇORBASI NASIL YAPILIR?

YÜKSÜK ÇORBASI MALZEMELER

1 adet limonun suyu

2 tatlı kaşığı margarin

1 kaşık salça

1 su bardağı nohut

1.5 litre et suyu

Hamuru için:

2 su bardağı un

Tuz

1 çay bardağı su

1 adet yumurta

İç harcı için:

Karabiber

1 adet soğan

250 gram kıyma

AŞÇININ NOTU

Çorbanın içerisindeki mantıyı hamuru açıp kendiniz yapabileceğiniz gibi hazır olarak da dondurulmuş bir şekilde satın alabilirsiniz. Bu şekilde tarif sizin için daha az zahmetli olacaktır. Aynı şekilde nohutları da bir gece önceden ıslatmadıysanız hazır haşlanmış nohut satın alabilirsiniz. Et suyu elde edemiyorsanız suyun içerisine hazır et bulyon ilave edebilirsiniz.

YÜKSÜK ÇORBASI YAPILIŞI