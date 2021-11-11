Yüksük çorbası tarifi: MasterChef yüksük çorbası nasıl yapılır?

Yüksük çorbası tarifi, MasterChef 2021 son bölümde yapılmasının ardından gündeme gelerek merak konusu olarak MasterChef yüksük çorbası nasıl yapılır? sorusu üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.
YÜKSÜK ÇORBASI NASIL YAPILIR?
YÜKSÜK ÇORBASI MALZEMELER
- 1 adet limonun suyu
- 2 tatlı kaşığı margarin
- 1 kaşık salça
- 1 su bardağı nohut
- 1.5 litre et suyu
Hamuru için:
- 2 su bardağı un
- Tuz
- 1 çay bardağı su
- 1 adet yumurta
İç harcı için:
- Karabiber
- 1 adet soğan
- 250 gram kıyma
AŞÇININ NOTU
Çorbanın içerisindeki mantıyı hamuru açıp kendiniz yapabileceğiniz gibi hazır olarak da dondurulmuş bir şekilde satın alabilirsiniz. Bu şekilde tarif sizin için daha az zahmetli olacaktır. Aynı şekilde nohutları da bir gece önceden ıslatmadıysanız hazır haşlanmış nohut satın alabilirsiniz. Et suyu elde edemiyorsanız suyun içerisine hazır et bulyon ilave edebilirsiniz.
YÜKSÜK ÇORBASI YAPILIŞI
- Çorbanın içerisinde kullanacağımız nohutları önceki akşamdan ıslatmamız gerekiyor.
- Nohutları haşlayıp suyunu süzün.
- Kıyma, soğan ve karabiber karıştırıp iç harç hazırlayın.
- Gelelim hamur yapma aşamasına: öncelikle un ve tuzu bir yoğurma kabının içerisinde eleyin.
- Hamurları parmağın ucu büyüklüğünde bezelere ayırıp üzerlerini temiz bir bezle örtün. Bu şekilde yaklaşık 15-20 dakika bekletin.
- Bezeleri mantı hamuru inceliğinde açın. Kare şeklinde kesin.
- Her bir karenin orta kısmına önceden hazırladığını iç harçtan ekleyin. Kare parçaları köşeden diğer köşeye doğru kapatıp üçgen şekil almalarını sağlayın.
- Büyük bir tencerenin içerisinde et suyunu kaynatın.
- Nohut ve hamurları et suyunun içerisine ilave edin.
- Margarini eritin, salça ve nane ile birlikte kavurun. Daha sonra çorbanın içerisine ilave edin.
- Limon suyunu dökün ve biraz daha kaynatın.
- Çorbamız hazır. Sıcak bir şekilde servis edebilirsiniz.