Zeytinyağlı Fava tarifi: Zeytinyağlı Fava nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Zeytinyağlı Fava tarifi ile ilgili detayları merak edenler Zeytinyağlı Fava nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarını yoğun şekilde sürdürmeye devam ediyor.

ZEYTİNYAĞLI FAVA NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

ZEYTİNYAĞLI FAVA MALZEMELER

3 su bardağı kuru iç bakla

2 adet orta boy soğan

Yarım su bardağı zeytinyağı

Yarım limonun suyu

3 adet kesme şeker

5 su bardağı su, tuz

Süslemek için:

2 adet zeytin

2 dal taze soğan

5'er dal dereotu, nane maydanoz

ZEYTİNYAĞLI FAVA YAPILIŞI

Baklaları suya koyup 6-7 saat bekletin. Süzüp bir kaba alın. Üzerine ince doğradığınız soğanları, zeytinyağı, şeker, limon suyu, tuz ve suyu ilave edin. Ocağa oturtup 35-40 dakika pişirin. Ocaktan alıp blenderden geçirin ve istediğiniz bir kalıba dökün. Dolapta 2-3 saat bekletip servis tabağına ters olarak çevirin. Zeytinlerin çekirdeklerini çıkartıp çiçek şeklinde favanın üstüne yerleştirin. Taze soğanlardan çiçek saplarını, nane ile de yapraklarını oluşturun. Etrafını dereotu, nane ve maydanoz ile süsleyerek servis yapın.