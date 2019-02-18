Bekçi alımı başvuru tarihleri belli oldu mu? EGM bekçi alımı ne zaman yapılacak? İşte başvuru şartları

Bekçi alımı ile ilgili İçişleri Bakanlığından gelen müjdeli haber sonrası vatandaşlar 2019 mart ayında yapılması beklenen bekçi alımı ile ilgili detayları araştırıyor. Bekçi alım şartları, EGM bekçi alımına nasıl başvuru yapılacağı ve başvuru tarihleri merak edilen konuların başında geliyor.

2019 EGM BEKÇİ ALIMI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatının ardından göre başlayan bekçi EGM bekçileri, suç oranında büyük düşüş sağlamıştı. Zaman içerisinde de bekçi alımlarını ilgide artış olmuştu. Haberimizde 2019 EGM bekçi alımı ile ilgili bütün bilgileri bulabilirsiniz.