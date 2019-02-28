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başvuru şartları - iş ilanına başvuru nasıl yapılır?

tarafından edilecek 13 bin yeni ilanı yayımlandı. Hem personel alımı ilanına başvuracak vatandaşlar için hem de silah altındaki vatandaşlar için Milli Savunma Bakanlığı tarafından iş başvurusu klavuzu resmi internet sitesinde paylaşıldı. MSB personel alımı ilanına başvurmak isteyen birçok vatandaş, "MSB personel alımı ilanına nasıl başvuru yapılır?" ve "MSB personel alımı başvuru şartları nelerdir?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı. Peki, Milli Savunma Bakanlığı'nın açtığı personel alımı ilanına başvuru nasıl yapılır? İşte tüm başvuru şartlar, başvuru tarihleri ve nasıl başvuru yapılacağına ilişkin tüm bilgiler ve son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 28.2.2019 11:42 Güncelleme Tarihi: 28.2.2019 11:42
MSB personel alımı 2019 başvuru şartları - Milli Savunma Bakanlığı iş ilanına başvuru nasıl yapılır?

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı (MSB), kadrosunu genişletmek üzere 13 bin personel alımı yapacağını duyurmuştu. MSB personel alımı ilanının yayınlanmasının ardından vatandaşlar, başvuru şartları ve başvuru tarihleri gibi detayları araştırmaya başladı. Özellikle, işe alımda kritik aşamalardan olan evrak kabul faaliyetleri, fiziki değerlendirme, fiziki yeterlilik testi, mülakat, sağlık raporu ve güvenlik soruşturması gibi konular merak konusu oldu.

MSB PERSONEL ALIMI 2019 İLANI

MSB tarafından duyurulan ve 13 bin yeni personelin istihdam edileceğini bildiren paylaşımda MSB personel alımına ilişkin bazı önemli bilgiler paylaşıldı. İşte Milli Savunma Bakanlığı 2019 personel alımı ilanı ile ilgili bilgiler...

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MSB personel alımı 2019 başvuru şartları - Milli Savunma Bakanlığı iş ilanına başvuru nasıl yapılır?
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