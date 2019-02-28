MSB personel alımı 2019 başvuru şartları - Milli Savunma Bakanlığı iş ilanına başvuru nasıl yapılır?

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı (MSB), kadrosunu genişletmek üzere 13 bin personel alımı yapacağını duyurmuştu. MSB personel alımı ilanının yayınlanmasının ardından vatandaşlar, başvuru şartları ve başvuru tarihleri gibi detayları araştırmaya başladı. Özellikle, işe alımda kritik aşamalardan olan evrak kabul faaliyetleri, fiziki değerlendirme, fiziki yeterlilik testi, mülakat, sağlık raporu ve güvenlik soruşturması gibi konular merak konusu oldu.

MSB PERSONEL ALIMI 2019 İLANI

MSB tarafından duyurulan ve 13 bin yeni personelin istihdam edileceğini bildiren paylaşımda MSB personel alımına ilişkin bazı önemli bilgiler paylaşıldı. İşte Milli Savunma Bakanlığı 2019 personel alımı ilanı ile ilgili bilgiler...