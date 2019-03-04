Son tarih 15 Mart 2019… Açık Öğretimde okuyanlar dikkat!

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığının 75850160-104.01.01.01.-E.63978 sayılı ve 15 Ağustos 2018 tarihli yazısıyla bildirilen 1111 Sayılı Askerlik Kanunu ve 3 Ağustos 2018 tarih ve 30498 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren geçici 55'nci maddede "21 Günlük Temel Askerlik Eğitimi maksadıyla silah altına alınacak yükseköğretim öğrencilerinin temel eğitimi aldıkları süre içinde idari izinli sayılmalarına, aldıkları temel askerlik eğitiminin ara sınav, vize veya yıl sonu final sınavlarına rastlaması durumunda mazeret sınav hakkı verilmesine, mağduriyet yaşanmaması için üniversitelerce gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmiştir." denilmektedir.

Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda 2018-2019 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara veya Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavına katılamayan bu kapsamdaki öğrenciler; bedelli askerlik yaptığına dair Sevk Belgesi veya Terhis Belgesi ile illerdeki AÖF bürolarına giderek 15 Mart 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar başvurmaları gerekmektedir.

Bu tarihten sonraki başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.