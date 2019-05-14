Son dakika haber: Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı şartları ve başvuru tarihi! Uzman erbaş alımı başvuru nasıl yapılır?

Resmi Gazete'de yayımlanan son dakika ilana göre Sahil Güvenlik Komutanlığı sözleşmeli uzman erbaş alımı yapılacak. İlanın hemen ardundan başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, Sahil Güvenlik Komutanlığı sözleşmeli uzman erbaş alım şartları ve başvuru tarihleri ile ilgili araştırma yapmaya başladılar. 13 Mayıs'ta başlayan başvurular 23 Mayıs tarihinde sona erecek. Adaylar başvurularını "https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlikkomutanligi-is-basvurusu" internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla gerçekleştirebilecek.

İşte adım adım başvuru ve şartlar!