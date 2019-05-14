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Son dakika haber: Komutanlığı uzman erbaş alımı şartları ve ! Uzman erbaş alımı başvuru nasıl yapılır?

'de yayımlanan son dakika karara göre Komutanlığı sözleşmeli uzman erbaş alımı yapacak. İlana ilgi duyan vatandaşlar, Sahil Güvenlik Komutanlığı işe alım şartları nelerdir ve ne zaman? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Yayımlanan ilanda vatandaşlar için merak konusu olan Sahil Güvenlik Komutanlığının sözleşmeli uzman erbaş alımına ilişkin şartlar belli oldu.

AA Askeri Personel Haberleri
Giriş Tarihi: 14.5.2019 09:09 Güncelleme Tarihi: 16.5.2019 10:51
Son dakika haber: Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı şartları ve başvuru tarihi! Uzman erbaş alımı başvuru nasıl yapılır?

'de yayımlanan son dakika ilana göre Komutanlığı sözleşmeli uzman erbaş alımı yapılacak. İlanın hemen ardundan başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, Sahil Güvenlik Komutanlığı sözleşmeli uzman erbaş alım şartları ve başvuru tarihleri ile ilgili araştırma yapmaya başladılar. 13 Mayıs'ta başlayan başvurular 23 Mayıs tarihinde sona erecek. Adaylar başvurularını "https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlikkomutanligi-is-basvurusu" internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla gerçekleştirebilecek.

İşte adım adım başvuru ve şartlar!

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Son dakika haber: Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı şartları ve başvuru tarihi! Uzman erbaş alımı başvuru nasıl yapılır?
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