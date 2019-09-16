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ne zaman belli olur? : Açıklanacağı tarih belli oldu!

birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu yıl kasım ayında görev yerlerine gidecek olan vatandaşlar 31 Ağustos tarihinde işlemlerini tamamlamıştı. 99/4 celp dönemi için internet üzerinden sorgulamalar sürüyor. Konu ile ilgili açıklama geldi ve tarih belli oldu. Peki, ne zaman belli olacak? 99/4 celp dönemi nereden ve nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 16.9.2019 14:53
99/4 Askerlik yeri ne zaman belli olur? Askerlik yeri sorgulama: Açıklanacağı tarih belli oldu!

ne zaman belli olur sorusundaki aramalar internet üzerinden devam ediyor. tarafından yayınlanan açıklama sonrasında askerlik yeri binlerce genç tarafından merak edilmeye başlandı. Kasım ayı celp dönemi için tarih belli oldu. Peki, 99/4 ne zaman belli olur?

ASKERLİK YERİ SORGULAMA 99/4 NASIL YAPILIR?

ekranı e devlet sistemi üzerinden kolaylıkla yapılabilmektedir. Haberimizin devamında sorgulama ekranına ve askerlik yerleri hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz…

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99/4 Askerlik yeri ne zaman belli olur? Askerlik yeri sorgulama: Açıklanacağı tarih belli oldu!
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