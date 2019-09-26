Haberler > Memurlar Haberleri > Askeri Personel Haberleri > MSB muvazzaf subay alımı yapılacak! 2019 Muvazzaf subay alımı başvuru şartları nelerdir, nasıl yapılır?

muvazzaf yapılacak! 2019 başvuru şartları nelerdir, nasıl yapılır?

() tarafından yayınlanan duyuruya göre uzman erbaş, astsubay ve yapılacak. Adaylar işlemlerini MSB personel temin sayfalarından e-devlet şifresiyle gerçekleştirecek. Peki, MSB muvazzaf subay alım başvurusu nasıl yapılır? MSB subay alım şartları nelerdir? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 26.9.2019 11:01 Güncelleme Tarihi: 26.9.2019 11:01
MSB muvazzaf subay alımı yapılacak! 2019 Muvazzaf subay alımı başvuru şartları nelerdir, nasıl yapılır?

Yüzbinlerce kişinin beklediği duyuru tarafından yapıldı. Uzman erbaş, astsubay ve personel alım ilanları yoğun ilgi görmeye başladı. Milli Savunma Bakanlığı () muvazzaf yapacak! Peki, muvazzaf subay alım başvurusu nasıl yapılır? Muvazzaf subay alım şartları nelerdir?

MUVAZZAF SUBAY ALIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yayınlanan duyuruya göre adaylar ön başvurularını https://personeltemin.msb.gov.tr. İnternet sitesinden e-devlet şifreleriyle gerçekleşecek. Şahsen, posta kanalı ile, dilekçe ile veya diğer şekillerde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Haberimizin devamından subay alım başvurusu hakkında detaylara ulaşabilirsiniz…

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
MSB muvazzaf subay alımı yapılacak! 2019 Muvazzaf subay alımı başvuru şartları nelerdir, nasıl yapılır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN