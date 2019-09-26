MSB muvazzaf subay alımı yapılacak! 2019 Muvazzaf subay alımı başvuru şartları nelerdir, nasıl yapılır?

Yüzbinlerce kişinin beklediği duyuru Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı. Uzman erbaş, astsubay ve personel alım ilanları yoğun ilgi görmeye başladı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) muvazzaf subay alımı yapacak! Peki, muvazzaf subay alım başvurusu nasıl yapılır? Muvazzaf subay alım şartları nelerdir?

MUVAZZAF SUBAY ALIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yayınlanan duyuruya göre adaylar ön başvurularını https://personeltemin.msb.gov.tr. İnternet sitesinden e-devlet şifreleriyle gerçekleşecek. Şahsen, posta kanalı ile, dilekçe ile veya diğer şekillerde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Haberimizin devamından subay alım başvurusu hakkında detaylara ulaşabilirsiniz…