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MSB alımı ön başvuru sonuçları açıklandı! Personel temin ile ön başvuru sonucu ve sınav tarihi sorgula!

tarafından yapılan açıklama ile alımı ön başvuru sonuçlarının açıklandığı bilgisi adaylara duyuruldu. Milli Savunma Bakanlığı muvazzaf astsubay alımı. Başvurusunda bulunan binlerce aday internet üzerinden sorgulama işlemlerini gerçekleştirmeye çalışıyor. Peki, Muvazzef Astsubay alımı ön başvuru sonuç sorgulama nasıl ve nereden yapılır? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 4.12.2019 17:43 Güncelleme Tarihi: 4.12.2019 17:46
MSB Muvazzef Astsubay alımı ön başvuru sonuçları açıklandı! Personel temin ile ön başvuru sonucu ve sınav tarihi sorgula!

MSB alımı ön başvuru sonuçları adayların erişimine açıldı. tarafından yapılan açıklamada, "2019 Yılı Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Temini ön başvuru sonuçları yayımlanmıştır. Detaylı bilgiye https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz." Sözlerine yer verildi. Peki, Muvazzef Astsubay alımı ön başvuru sonuç sorgulama nasıl ve nereden yapılır? İşte detaylar…

MUVAZZAF ASTSUBAY PERSONEL TEMİN İLE ÖN BAŞVURU SONUCU SORGULA

Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı, en az 4 yıllık fakülte veya yüksekokullardan, ilgili mevzuatla belirlenmiş olan bölümlerin ihtiyaç duyulanlarından mezun olanlar arasından gerekli koşulları taşıyan ve sınavlarda başarılı olan erkek ve bayanları,muvazzaf veya sözleşmeli subay/astsubay olarak alacağını bildirmişti. Ön başvuru sonuçları için haberimizin devamını ziyaret ediniz…

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MSB Muvazzef Astsubay alımı ön başvuru sonuçları açıklandı! Personel temin ile ön başvuru sonucu ve sınav tarihi sorgula!
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