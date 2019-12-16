MSB 2020 uzman erbaş alımı tarihleri belli oldu mu? Uzman çavuş ve onbaşı alımı başvuruları ne zaman başlayacak?

Özellikle Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde yapılacak olan memur alımları, 2020'ye sayılı günler kala en çok araştırılan konular arasında. Adaylar, konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığının Personel Temin Dairesi Başkanlığı sayfası üzerinden açıklaması yapmasını bekleniyor. 2020 uzman erbaş alımı ile alakalı henüz MSB tarafından yapılan resmi bir açıklama mevcut değil. Beklentiler ile 2020 yılının ilk günlerinde alım ilanının adaylar ile paylaşılması yönünde. Peki uzman erbaş alımı ne zaman yapılacak? Şartlar ne olacak? İşte detaylar…

UZMAN ERBAŞ ALIMI 2020 NE ZAMAN?

MSB, konuyla ilgili uzman erbaş alımı ilanını ne zaman yayımlayacağı konusunda henüz bir bilgilendirme yapmadı. Fakat uzman erbaş ve sözleşmeli er konusundaki eksikliklerin 2020 yılı içerisinde giderilmesi bekleniyor. Bu da adayların MSB tarafından gelecek açıklamalar konusundaki beklentisini artırmış durumda.

Bilindiği üzere Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yapılacak olan uzman erbaş alımları için geçtiğimiz günlerde sonuç açıklaması yapıldı. Personel Temin dairesi üzerinden sonuç sorgulaması gerçekleştiren adaylar asil ve yedek listelerin hangisinde olduğu buradan öğrendi. Henüz sonuç sorgulaması yapmamış ya da asil ve yedek aday kayıt işlemlerinin nasıl yapıldığı öğrenmek isteyen adaylar, aşağıdaki bağlantı aracılığıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığının 2019 uzman erbaş temini kapsamındaki ilgili sayfasına ulaşabilir.

DENİZ KUVVETLERİ UZMAN ERBAŞ ALIMI SONUÇLARI VE KAYIT İŞLEMLERİ

2019 ASTSUBAY ALIMI SINAV SONUÇLARI

MSB, 2019 yılında dış kaynaktan yapılacak muvazzaf astsubayların tabi tutulduğu yazılı sınavın sonuçlarının belli olduğunu duyurdu. Sınava dahil olan adaylar sınav sonuçlarını da Personel Temin Dairesi Başkanlığının sayfasından öğrenebiliyor.