Son dakika: Personel alımı ilanı! Jandarma, açıktan temin yoluyla onlarca personel alımı yapacağını duyurdu

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, Jandarma Genel Komutanlığına, başvurular devlet memuru alımı için 18 Aralık'ta, sözleşmeli personel alımı için de 20 Aralık'ta başlayacak, 5 Ocak 2020 saat 17.00'de sona erecek.

Başvurular sadece "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet aracılığıyla yapılacak.

Adayların başvuru bitiş tarihi itibarıyla nüfus kaydına göre 18 yaşını tamamlamış veya Türk Medeni Kanunun 12'nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmaları şartı aranıyor.

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