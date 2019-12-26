Uzman erbaş alımı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? MSB 2020 uzman onbaşı ve uzman çavuş alımları tarihleri ne zaman belli olacak?

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahi Güvenlik bu yıl birçok personel alımı gerçekleştirdi. Askeri personel ihtiyacını karşılayan bu kurumlar 2020 yılında da askeri ve sivil personel alımı yapacak. Milli Savunma Bakanlığının Personel Temin Dairesi Başkanlığı tarafından 2020 yılı için ihtiyaç olan askeri personel alımı için ilan yayınlanacak. Açıklamanın ne zaman yapılacağı merak konusu. Henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Peki başta uzman erbaş alımı olmak üzere diğer askeri personellerin alımı ile ilgili şartlar ne olacak? Başvurular ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

UZMAN ERBAŞ ALIMI 2020 NE ZAMAN?

MSB, konuyla ilgili uzman erbaş alımı ilanını ne zaman yayımlayacağı konusunda henüz bir bilgilendirme yapmadı. Fakat uzman erbaş ve sözleşmeli er konusundaki eksikliklerin 2020 yılı içerisinde giderilmesi bekleniyor. Bu da adayların MSB tarafından gelecek açıklamalar konusundaki beklentisini artırmış durumda.

Bilindiği üzere Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yapılacak olan uzman erbaş alımları için geçtiğimiz günlerde sonuç açıklaması yapıldı. Personel Temin dairesi üzerinden sonuç sorgulaması gerçekleştiren adaylar asil ve yedek listelerin hangisinde olduğu buradan öğrendi. Henüz sonuç sorgulaması yapmamış ya da asil ve yedek aday kayıt işlemlerinin nasıl yapıldığı öğrenmek isteyen adaylar, aşağıdaki bağlantı aracılığıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığının 2019 uzman erbaş temini kapsamındaki ilgili sayfasına ulaşabilir.

DENİZ KUVVETLERİ UZMAN ERBAŞ ALIMI SONUÇLARI VE KAYIT İŞLEMLERİ

2019 ASTSUBAY ALIMI SINAV SONUÇLARI

MSB, 2019 yılında dış kaynaktan yapılacak muvazzaf astsubayların tabi tutulduğu yazılı sınavın sonuçlarının belli olduğunu duyurdu. Sınava dahil olan adaylar sınav sonuçlarını da Personel Temin Dairesi Başkanlığının sayfasından öğrenebiliyor.