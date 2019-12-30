Haberler > Memurlar Haberleri > Askeri Personel Haberleri > Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 Şubat celbi askerlik yerleri belli oldu mu?

ne zaman açıklanacak? belli oldu mu?

Yeni yıla az bir zaman kala binlerce vatani görevini yerine getirmek isteyen aday nerede askerlik yapacağını merak ediyor. Şubat 2020 celp döneminde binlerce genç askerlik görevini yerine getirecek. Askeraltına alınacak olanlar gözlerini Milli Savunma Bakanlığı'na çevirdi. MSB 6 Aralık tarihinde Şubat celp dönem tarihlerini açıklamıştı. Yedek subay, yedek astsubay ve erbaş ile er statülerinde göreve alınacak olan ne zaman açıklanacak? belli oldu mu? İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan askerlik yerlerine ilişkin açıklama!

Giriş Tarihi: 30.12.2019 14:27
Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 Şubat celbi askerlik yerleri belli oldu mu?

Binlerce vatani görevini yerine getirmek isteyen genç tarafından merak edilen merak ediliyor. e-Devlet üzerinden işlem sorgulama yapabilecek olan asker adayları gözlerini Milli Savunma Bakanlığı'na çevirmiş durumda. Yedek subay, yedek astsubay ve erbaş ile er statülerinde göreve alınacak olan ? Şubat 2020 celbi askerlik yerleri belli oldu mu? İşte MSB'nin açıklaması!

ASKERLİK YERLERİ BELLİ OLDU MU?

Haberimizin içeriğinden Şubat 2020 askerlik yerlerine ilişkin tüm detaylara ulaşabilirsiniz.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 Şubat celbi askerlik yerleri belli oldu mu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN