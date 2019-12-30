Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 Şubat celbi askerlik yerleri belli oldu mu?

Binlerce vatani görevini yerine getirmek isteyen genç tarafından merak edilen askerlik yerleri merak ediliyor. e-Devlet üzerinden işlem sorgulama yapabilecek olan asker adayları gözlerini Milli Savunma Bakanlığı'na çevirmiş durumda. Yedek subay, yedek astsubay ve erbaş ile er statülerinde göreve alınacak olan askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Şubat 2020 celbi askerlik yerleri belli oldu mu? İşte MSB'nin açıklaması!

ASKERLİK YERLERİ BELLİ OLDU MU?

Haberimizin içeriğinden Şubat 2020 askerlik yerlerine ilişkin tüm detaylara ulaşabilirsiniz.