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Ocak ayının kaçında açıklanacak? MSB 2020 Şubat celbi askerlik yerleri sorgulama nasıl yapılır?

Askerlik Kanunu usul ve esaslarına göre 2020 yılının Şubat celbi içerisinde askerlik hizmetini icra edecek olacak askerlik yükümlüleri, MSB tarafından ilgili celbe yönelik açıklaması yapılmasını bekliyor. Söz konusu yükümlüler, e-devlet aracılığıyla erişim sağlayacakları celp bilgilerini içeren askerlik yerleri açıklaması vasıtasıyla, hangi tarihte ve nereye sevk edileceklerini öğrenecek. Dolayısıyla 2020 Şubat celbinde askerlik görevini yerine getirecek binlerce genç, “Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?” sorusunun yanıtını araştırıyor. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından Şubat celbi askerlik yerlerine yönelik açıklama yapıldı mı? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 3.1.2020 09:49 Güncelleme Tarihi: 3.1.2020 09:51
Askerlik yerleri Ocak ayının kaçında açıklanacak? MSB 2020 Şubat celbi askerlik yerleri sorgulama nasıl yapılır?

Milli Savunma Bakanlığı, 6 Aralık tarihinde asal.msb.gov.tr adresinden yayımladığı açıklama ile Şubat 2020 celp sınıflandırma döneminde silah altına alınacak yükümlülere ait duyuru ile, askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağı duyurdu. Söz konusu açıklama metninde aynı zamanda yol ve iaşe bedellerinin nasıl alınacağı, yoklama işlemlerinin ne zamana kadar tamamlanması gerektiği gibi detaylar yer alıyor. Bu açıklama metni ışığında 2020 Şubat celbi ne zaman açıklanacak?

2020 ŞUBAT CELBİ ASKERLİK YERLERİ BELLİ OLDU MU?

Haberimizin detaylarından Şubat celbi askerlik yerlerinin açıklanacağı tarihin yanı sıra yoklama işlemleri, yol ve iaşe bedeli gibi konular hakkında da bilgi sahibi olabilirsiniz.

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Askerlik yerleri Ocak ayının kaçında açıklanacak? MSB 2020 Şubat celbi askerlik yerleri sorgulama nasıl yapılır?
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