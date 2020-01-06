Askerlik yerleri nereden öğrenilir? 2020 Şubat Celp dönemi Askerlik yerleri ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

2020 Şubat Celp dönemi Askerlik yerleri ne zaman hangi tarihte açıklanacak sorusu yoğun olarak araştırılmaya devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü (ASAL) tarafından yapılan açıklamada tarih verilmişti. Şubat ayında vatani görevlerini tamamlamak adına belirlenen yerlere göreve gidecek olan vatandaşlar internet üzerinden bu tarihi araştırıyor. Peki, ? 2020 Şubat celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Askerlik yerleri nereden ve nasıl sorgulanır?

ŞUBAT 2020 ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?

2000/1 askerlik yerleri henüz belli olmadı. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü (ASAL) tarafından yapılan açıklamaya göre, seçim ve sınıflandırma sonuçları Milli Savunma Bakanlığınca 24 Ocak 2020 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak.

Seçim ve sınıflandırma sonucunda; yedek subay adayları ile yedek astsubay adayları 30 Ocak 2020 tarihinde, er/erbaş statüsüne ayrılanlardan ocak celp ve sevk dönemine tabi olanlar 30 Ocak 2020 tarihinde, şubat celp ve sevk dönemine tabi olanlar 26 Şubat 2020 tarihinde, mart celp ve sevk dönemine tabi olanlar ise 19 Mart 2020 tarihinde tertip edildikleri birliklere sevk edileceklerdir.

Şubat 2020 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin, 20 Aralık 2019 (dahil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmeti tercihini e-devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmeti tercihini yapmayanlar mevcut bilgilerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacına göre sınıflandırma işlemine tabi tutulacaklardır.

YOL VE İAŞE BEDELLERİ NASIL ALINIR?

2020 Şubat celp döneminde askere gidecek yükümlülerin yol ve iaşe ücretleri adlarına açılmış PTT hesaplarına yatacak.

ASKERLİK YOL PARASI NE KADAR?

Askerlik yol parası olarak bilinen askeri yol ve iaşe bedeli iki kalemden oluşan ve tek seferde yapılan bir ödemedir. Bu ödemenin ilk kısmında askerin birliğine teslim olmadan önceki yol masrafı ödenir. Otobüs biletlerinin mesafeye göre fiyat farklılığı göstermesinden dolayı yol bedelinin kesin bir tutarı bulunmuyor. Askerlerin sevk döneminin yaklaşmasıyla birlikte askerlik şubeleri belediyelere resmi bir yazı göndererek sevk olacak askerlerin otobüs bilet fiyatlarının araştırılmasını ve şubeye bildirilmesini talep eder. Belediyenin konuyla ilgili birimi otobüs bilet fiyatlarını tespit ettikten sonra bunu şubeye bildirir ve askerlik şubesi bu resmi yazıya göre yol bedelini belirler.

Ödemenin ikinci kalemi olan iaşe bedeli ise, birliğine teslim olacak olan kişinin yemek ve ihtiyaç masrafıdır. İaşe bedeli, kişinin teslim olacağı birliğin uzaklığı arttıkça, yolda geçireceği zamana göre artış gösterir.