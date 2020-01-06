Uzman erbaş alımı ne zaman yapılacak? 2020 uzman erbaş alımı için başvuru tarihleri belli oldu mu?

Milli Savunma Bakanlığı, bu yıl da askeri personel alımlarına devam edecek. Özellikle de uzman erbaş alımları büyük ilgi görüyor. Jandarma Genel Komutanlığı'nın uzman erbaş alımlarını ne zaman başlatacağı merakla bekleniyor. İşte 2020 uzman erbaş alımları için gelişmeler ve detaylar...

Jandarma 3. grup seçim aşamaları ekim ayında sona ermişti Ekim ayında seçim aşamalarının sona ermesinin ardından kasım ayı sonunda 4. grup duyurusunun gelmesi ve adayların aralık ayında seçim aşamalarına alınması bekleniyor.

ÇAĞRILMAYAN ADAYLARIN ÇAĞRILMASI PLANLANMIŞTI

2019/1 uzman erbaş sınavları sonrasında; Jandarma Genel Komutanlığının personel temin yetiştirme planları ve artan uzman erbaş ihtiyacı doğrultusunda başvuru kılavuzunda belirtilen esaslar dâhilinde sınava çağrılmayan adayların tamamının, müteakip dönemde yapılacak sınavlara çağrılması planlanmıştır.

Konuya dair detaylar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

SÖZLEŞMELİ ER TEMİNİ SONUÇLARI

Milli Savunma Bakanlığı tarafından alınacak olan Kara Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri sözleşmeli er temi, ön başvuru sonuçları açıklandı. 25 yaşını bitirmemiş olma şartının arandığı başvurulardan geçen adaylar, ilerleyen süreçte MSB'nin internet sitesinden yer alan bilgiler ışığında sınava çağrılacak.

Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alımı başvuru sonuçları 12 Aralık tarihinde Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan duyuru ile belli oldu. Başvuruları değerlendirilen adaylar, sınava başvuru kılavuzunda belirtilen belgeler ile birlikte e-devlet şifrelerini de getirecekler.

TARİH BELLİ OLDU MU?

2020'de yapılacak uzman çavuş alımlarına ilişkin henüz net bilgiler yok. Söz konusu durum hakkında ilgili kurumlardan açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.