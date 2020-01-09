2020 Şubat celbi askerlik yerleri belli oldu mu? Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

2020 Şubat ayında binlerce vatani görevini yerine getirecek asker adayı silahaltına girecek. Heyecanın giderek arttığı zamanın kısaldığı bu dönemde konuya yönelik araştırmalar giderek artarken tarihleri merak edenler araştırma yapıyorlar. Askerlik Kanunu usul ve esaslarına göre; askerlik hizmetini icra edecek olanlar Milli Savunma Bakanlığı tarafından ilgili celbe yönelik açıklamanın yapılmasını bekliyor. Bu doğrultuda; askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 Şubat celbi askerlik yerleri belli oldu mu?

ASKERLİK YERLERİ BELLİ OLDU MU?

Milli Savunma Bakanlığı MSB tarafından yapılacak olan askerlik yerlerine ilişkin açıklamalara haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.