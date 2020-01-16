Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı subay alımı başvuruları başladı! Başvuru nasıl yapılır, şartlar nelerdir?

Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı kadın erkek subay alımı yapacağını duyurdu. Resmi Gazete'de duyurulan ilanın ardından aday olmak isteyen vatandaşlar araştırmalarını sürdürüyor. Erkek veya kadın sözleşmeli subay ihtiyacını karşılamak amacıyla alınacak olan adaylar başvurularını 16-31 Ocak tarihleri aralığında internet üzerinden yapacak. Bu bağlamda; arama motorlarında başvuru şartlarını ve başvuruların nasıl yapılacağını merak edenler konu ile ilgili araştırmalar yapıyorlar. Peki; Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı subay alımı başvuruları nasıl yapılır? Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı başvuru şartları nelerdir?

İşte ayrıntılar!