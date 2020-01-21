Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı sözleşmeli subay alımı başvuruları başladı! 2020 subay alımı şartları neler, başvuru nasıl yapılır?

Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarına 2020 yılı içerisinde sözleşmeli subay alımı yapılacağı duyuruldu. 16 Ocak 2020 tarihi itibarıyla başlayan başvuru sürecinde, kimlerin ilgili kadrolara subay olarak istihdam edilmek üzere başvuru yapabileceğine yönelik şartlar merak ediliyor. Söz konusu başvuru şartları başta olmak üzere kılavuzda yer alan başvuru sürecine ilişkin tüm detayları bir araya getirdik. İşte 31 Ocak 2020 tarihinde sona erecek başvuru sürecine ilişkin merak edilenler…

SÖZLEŞMELİ SUBAY ALIMI İÇİN BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurular sadece "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacak.

Sisteme e-Devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılabilecek. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak.

BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK?

Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan adayların listesi ile sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav ücreti yatırma duyurusu, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" adresinden ilan edilecek.

Başvuru süresi, 31 Ocak Cuma günü saat 16.00'da sona erecek.