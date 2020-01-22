Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri uzman erbaş alımı ne zaman yapılacak? MSB 2020 uzman erbaş alımı başvuru tarihleri belli oldu mu?

Uzman erbaş alımı kapsamında MSB tarafından yapılacak uzman çavuş, onbaşı alımlarına ilişkin başvuru tarihleri merak ediliyor. İlgili komutanlıkların ihtiyaç duyulan kadrolarına yönelik gerçekleştirilmesi planlanan istihdama ilişkin detaylar adaylar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Bu detayların başında ise kılavuz yayımlanma tarihi ve dolayısıyla başvuruların ne zaman başlayacağı geliyor. Uzman erbaş alımlarının yanı sıra 2020 yılı içerisinde sözleşmeli er konusundaki eksikliklerin de giderilmesi planlıyor. Geçtiğimiz dönemlerde yapılan alımlardan yola çıkarak mevcut genel şartları paylaştık.

Milli Savunma Bakanlığının Personel Temin Dairesi Başkanlığı sayfası üzerinden uzman erbaş alımı ile ilgili açıklama yapılması bekleniyor. 2020 uzman erbaş alımı ile alakalı henüz MSB tarafından yapılan resmi bir açıklama mevcut değil. Beklentiler ile 2020 yılının ilk aylarında alım ilanının adaylar ile paylaşılması yönünde.

UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

b. En az lise ve dengi okul mezunu olmak, (yurt dışında eğitim görenler denklik belgesini sisteme yükleyecektir.

c. Nüfus kaydına göre 04 Nisan 2019 tarihi itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak [04 Nisan 1999 (dahil) - 01 Ocak 1992 (dahil) tarihleri arasında doğanlar]

ç. Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Tablo-2?deki Nitelik Belgesinden seksen (80) puan ve üzeri not almış olmak.

d. Askerlik hizmetini yapmakta iken "Askerliğe elverişli değildir" raporu alarak terhis edilmemiş olmak

e. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü itibariyle, terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (04 Nisan 2014 tarihi ve sonrasında terhis olmak.),

f. Müracaat edecek adayların hem yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olması, hem de terhisinin üzerinden beş (5) yıldan fazla süre geçmemiş olmak,

g. Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç (3) yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri içerisinde ve 01 Ocak 2019 tarihi itibari ile yirmi dokuz (29) yaşını bitirmemiş olmak, (04 Nisan 1999 [dahil] - 01 Ocak 1990 [dahil] tarihleri arasında doğanlar

ğ. Sözleşmeli erbaş ve er olarak halen görev yapanların, başvurunun son günü olan 4 Nisan 2019 tarihi ile üç (3) yılını doldurmuş ve müteakip dönem için sözleşme imzalamış olması gerekmektedir. Adaylar gelirken ilk sözleşme tarihi, sözleşme bitim tarihi ve yeni sözleşme tarihini gösterir belgeyi yanında getireceklerdir.

Sözleşmeli erbaş ve erlerden uzman erbaşlığa geçenlerin sözleşmeleri kendiliğinden son bulur. Uzman erbaş olarak atananlar atandığı eğitim birliğine doğrudan katılmak zorundadır. Üç (3) yılını doldurmuş, ancak müteakip dönem için sözleşmesini yenilemeyenlerin müracaatları diğer adaylar ile birlikte aynı şartlarda (27 yaş ve diğer şartlar) kabul edilebilecektir.

Üç (3) yılını doldurmadan tek taraflı sözleşmesi feshedilmiş ya da ayrılmış olanların müracaatları kabul edilmeyecektir. (Söz.Erb.ve Er Kanunu 28/1A değişiklik)

h. Seçme sınavlarını başarı ile geçmek, sevk edildikleri hastanelerden TSK, J.Gn.K.lığı ve Shl.Güv.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak "Komando Uzman Erbaş Olur veya Uzman Erbaş Olur " kayıtlı sağlık raporu almış olmak,

UZMAN ERBAŞ ALIMI 2020 NE ZAMAN?

MSB, konuyla ilgili uzman erbaş alımı ilanını ne zaman yayımlayacağı konusunda henüz bir bilgilendirme yapmadı. Fakat uzman erbaş ve sözleşmeli er konusundaki eksikliklerin 2020 yılı içerisinde giderilmesi bekleniyor. Bu da adayların MSB tarafından gelecek açıklamalar konusundaki beklentisini artırmış durumda.

Bilindiği üzere Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yapılacak olan uzman erbaş alımları için geçtiğimiz günlerde sonuç açıklaması yapıldı. Personel Temin dairesi üzerinden sonuç sorgulaması gerçekleştiren adaylar asil ve yedek listelerin hangisinde olduğu buradan öğrendi. Henüz sonuç sorgulaması yapmamış ya da asil ve yedek aday kayıt işlemlerinin nasıl yapıldığı öğrenmek isteyen adaylar, aşağıdaki bağlantı aracılığıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığının 2019 uzman erbaş temini kapsamındaki ilgili sayfasına ulaşabilir.

DENİZ KUVVETLERİ UZMAN ERBAŞ ALIMI SONUÇLARI VE KAYIT İŞLEMLERİ