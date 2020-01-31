Sabah memurlar: Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılanlar dikkat! Sınavsız atanma...

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Memurluktan çekilenlerin yeniden atanmaları" başlıklı 92'nci maddesinde; "657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler." hükmü yer almaktadır.

15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek 18/04/1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin 2'nci maddesinde; bu Yönetmeliğin, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında, düzenleyici ve denetleyici kurumlara ait memur kadrolarında, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dâhil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. Adı geçen Genel Yönetmeliğin ek 1'inci maddesinde, "Diğer personel kanunlarına tabi olanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlere atanmalarında ihraz ettikleri unvanlar, aynı unvanın olmaması halinde öğrenim durumu ve ihraz ettiği unvanla birlikte atanacağı unvan ve Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü dikkate alınır." hükmüne yer verilmiş olup; geçici 3'üncü maddesinin birinci fıkrasında ise, "Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatı uyarınca kazananların hakları saklıdır." hükmü bulunmaktadır.

04/07/2009 tarihli ve 27278 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin bu Yönetmelik kapsamındaki görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadroların belirtildiği 5'inci maddesinin birinci fıkrasının "Yönetim Hizmetleri Grubu"nun düzenlendiği (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde "Müdür" kadrosuna yer verilmiş olup; söz konusu Yönetmeliğin "Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar" başlıklı 7'nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde ise, söz konusu kadroya atanabilmek için sahip olunması gerekli genel koşullara ilave olarak "657 sayılı Kanunun 68'inci maddesinin (B) bendinde belirtilen atanma şartlarını taşımak; fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak; ekli (1) sayılı listede sayılan ve teknik öğrenim gerektiren müdürlüklere atanabilmek için, yükseköğretim kurumlarının, kadronun görev alanı ile ilgili eğitim ve öğretimde bulunan en az dört yıllık bölümlerinden veya bu bölümlere denkliği kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak; ekli (2) sayılı listede sayılan müdürlükler için son müracaat tarihi itibariyle iki yılı uzman, sivil savunma uzmanı, şef, ayniyat saymanı, kontrol memuru, eğitmen veya muhasebeci kadrosunda çalışmış olmak," özel şartlarının aranacağı ifade edilmiştir.

Yukarıda belirtilen hükümler çerçevesinde, söz konusu kişinin; Devlet memurluğuna alınmasına ilişkin hukuki bir engelinin bulunmaması, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde "Binbaşı" rütbesinde görev yapmış olması ve öğrenim, hizmet süresi gibi mevzuatta aranan diğer şartları taşıması kaydıyla; Belediyenizde münhal bulunan "Müdür" unvanlı kadrolara, görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atanmasının Kurumunun takdirinde olduğu düşünülmektedir.