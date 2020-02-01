Uzman erbaş alımı 2020 ne zaman yapılacak? MSB Uzman erbaş alımı başvuru şartları ve tarihleri ne zaman belli olur?

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne personel alımları devam ediyor. 2020 yılında da uzman erbaş alımları olacak. TSK bünyesinde görev almak isteyen adaylar başvuruların ne zaman yapılacağını merak ediyor. Uzman erbaş alımlarıyla ilgili detaylar da netleşmeye başladı.

2020 UZMAN ERBAŞ ALIMI NE ZAMAN?

2020 uzman erbaş alımlarının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Resmi kurumlardan uzman erbaş alımlarının ne zaman başlayacağıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. TSK ve Milli Savunma Bakanlığı tarafından uzman erbaş alımı ile ilgili açıklamalar yapıldığında sizlere aktaracağız.

UZMAN ERBAŞLIK BAŞVURU ŞARTLARI

Geçtiğimiz yıllarda yapılan uzman erbaş alımlarında başvuru şartları şöyle olmuştu;

T.C. vatandaşı ve erkek olmak,

Adaylar eğitim seviyelerine göre belirtilen statüye başvuru yapabilecektir.

Uzman çavuş adayları için en az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak

Uzman onbaşı adayları için en az ilköğretim/ortaokul veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak)

Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü itibarıyla terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (22 Şubat 2013 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),

Askerlik hizmetini erbaş veya er olarak yapmış veya başvurduğu esnada yapıyor olmak,

Müracat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla (01 Ocak 2018 tarihi itibarıyla) yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş (28 yaşından gün almamış) olmak (01 Ocak 1991 tarihi ve sonrasında doğanlar),

Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için, uygun nitelik belgesi almış olmak, Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Nitelik Belgesinde "Uzman Erbaş Olur" kararı bulunmak, 80 ve üzeri not almış olmak,

Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay (yedek subay dâhil), astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak

Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri içerisinde ve müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla yirmi dokuz yaşını bitirmemiş olmak,

Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak.