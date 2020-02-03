Haberler > Memurlar Haberleri > Askeri Personel Haberleri > Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav başvuruları ne zaman başlayacak? MSÜ sınav başvuru tarihleri

(MSÜ) sınav başvuruları ne zaman başlayacak? MSÜ sınav başvuru tarihleri

’nde (MSÜ) eğitim alacak askeri öğrencilerin belirlenmesi amacı ile yapılan Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 2020 yılında da yapılacak. Yeni yıla girmemizle birlikte yoğun şekilde araştırılan MSÜ sınav tarihleri ve '2020 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak?' sorusu yanıtını buldu. Milli savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuru tarihleri açıklandı. Peki, MSÜ sınav başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır? Haberimizde, MSÜ sınav başvuru tarihleri ve ‘Başvuru nasıl, nereden yapılır?’ sorusunun yanıtı hakkında bilgi alabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 3.2.2020 08:17 ABONE OL
Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav başvuruları ne zaman başlayacak? MSÜ sınav başvuru tarihleri

MSÜ 2020 sınav başvuruları başlıyor. Yeni yıla girmemizle birlikte aday olmak isteyen vatandaşlar Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı ne zaman yapılacak sorusunun yanıtını araştırıyor. 2020 MSÜ sınav başvuru tarihleri de aday olmak isteyen öğrenciler için merak konusu oldu. MSÜ sınav tarihleri ve '2020 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak?' sorusu yanıtını buldu. Haberimizde, sınav başvuru tarihleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

MSÜ BAŞVURULARI NE ZAMAN SONA ERİYOR?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın başvuruları 7 Ocak'ta başladı. MSÜ başvuruları 10 Şubat tarihine kadar kabul edilecek.

İşte sınav hakkında bilgiler...

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav başvuruları ne zaman başlayacak? MSÜ sınav başvuru tarihleri
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN