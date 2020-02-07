Jandarma astsubay alımı başvurusu nasıl yapılır? Jandarma Genel Komutanlığı'na ve Sahil Güvenlik Akademisi Komutanlığı'na KPSS ve KPSS şartsız 3550 kadın erkek Jandarma astsubay alımı yapacağını duyurmuştu. Başvuruların 4 Şubat'ta başlamasının ardından adaylar ilgili kurumun resmi sitesinde şartları okumaya başladı. Henüz başvuruda bulunmamış adaylar ise '' Jandarma astsubay alımı başvurusu nasıl yapılır? Sözleşmeli astsubay alımı başvuru şartları neler?'' sorusuna yanıt arıyor. Adayların meslek grupları ve kontenjanlar da Komutanlıklar tarafından paylaşılan başvuru kılavuzunda yer alıyor. Peki Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı sözleşmeli subay alımı başvuruları nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir?

JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY ALIMI BAŞVURULARI SÜRÜYOR!

Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarına 2020 yılı içerisinde sözleşmeli astsubay alımı yapılacağı duyuruldu. Haberimizde, Jandarma astsubay alımı başvurularına dair merak edilenlere erişebilirsiniz.