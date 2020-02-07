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astsubay alımı başvurusu nasıl yapılır? astsubay alımı başvuru şartları neler?

ve Komutanlığı’na erkek ve kadın, astsubay alımı yoğun ilgi görüyor. İlgili kurumun resmi sitesinde yayınlanan başvurular 4 Şubat itibariyle başladı ve 21 Şubat'a kadar sürecek. On binlerce astsubay olmak isteyen genç başvuruların nasıl ve nereden yapıldığını araştırıyor. Jandarma Genel Komutanlığı için yayınlanan kılavuzda Lisans veya ön lisans bölümlerinden mezun olma şartı aranıyor. Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan aday listesinin ve sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav ücreti yatırma duyurusu, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adreslerinden ilan edilecektir. Peki Jandarma Genel Komutanlığında ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında sözleşmeli muvazzaf astsubay personel alımı başvurusu nasıl yapılır? 2020 neler?

Giriş Tarihi: 7.2.2020 10:56 ABONE OL
Jandarma astsubay alımı başvurusu nasıl yapılır? Sözleşmeli astsubay alımı başvuru şartları neler?

astsubay alımı başvurusu nasıl yapılır? Jandarma Genel Komutanlığı'na ve Akademisi Komutanlığı'na KPSS ve KPSS şartsız 3550 kadın erkek Jandarma astsubay alımı yapacağını duyurmuştu. Başvuruların 4 Şubat'ta başlamasının ardından adaylar ilgili kurumun resmi sitesinde şartları okumaya başladı. Henüz başvuruda bulunmamış adaylar ise '' nasıl yapılır? astsubay alımı başvuru şartları neler?'' sorusuna yanıt arıyor. Adayların meslek grupları ve kontenjanlar da Komutanlıklar tarafından paylaşılan başvuru kılavuzunda yer alıyor. Peki Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı sözleşmeli subay alımı başvuruları nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir?

JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY ALIMI BAŞVURULARI SÜRÜYOR!

Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarına 2020 yılı içerisinde sözleşmeli astsubay alımı yapılacağı duyuruldu. Haberimizde, Jandarma astsubay alımı başvurularına dair merak edilenlere erişebilirsiniz.

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Jandarma astsubay alımı başvurusu nasıl yapılır? Sözleşmeli astsubay alımı başvuru şartları neler?
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