ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA - 2020 Mayıs ayı celp dönemi askerlik yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?

Askerlik yerleri sorgulama ve son dakika gelişmeleri: Bilindiği üzere ülkemizde görülen salgın nedeniyle toplu alanlarda bulunmanın büyük tehlike arz ettiği şu günlerde bu noktalardan birisi olan kışla ve askerlik görevinin yapıldığı tüm merkezlerde terhis dönemlerinin yeniden gözden geçirilmesi ve celp dönemlerinin yeniden belirlenmesi kararlaştırılmış sonrasında ise Milli Savunma Bakanlığı tarafından gelen son dakika haberiyle celp ve terhislerin ertelenmesi kararı alınmıştı. Buna göre; Binlerce kişi 2020 Mayıs Celp dönemi Askerlik yerleri sorgulama nasıl ve nereden yapılır? Sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. 2020 Askerlik yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

ASKERLİK YERLERİ BELLİ OLDU MU, AÇIKLANDI MI?

Bu sene Mayıs ayı celplerinde ertelenmeye gidildiği yönündeki kararlar sonrasında adayların heyecanlı bekleyişi başladı. Vatani görevlerini yerine getirmek isteyen gençler gün içerisinde 2020/2 Askerlik yerleri ne zaman belli olacak? Sorusuna yanıt arıyor.

İşte detaylar…