Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Ağustos-Eylül celp ve sevk dönemleri MSB askerlik yerleri belli oldu mu, ne zaman belli olur?

1 Temmuz tarihine kadar bütün işlemlerini tamamlayan adaylar askerlik yerlerine ilişkin gelecek resmi açıklamayı bekliyor. Milli Savunma Bakanlığı MSB'den gelecek açıklama için kurumun resmi sitesini takip edenlerin sayısı her geçen gün artarken Ağustos-Eylül celp ve sevk dönemleri askerlik yerleri açıklandı mı sorusunun yanıtı da araştırılır oldu. Peki; askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK? MSB İLE ASKERLİK YERLERİ SORGULA!

MSB tarafından yapılan açıklamaya göre; askerlik yerleri Ağustos ayının ilk haftasında açıklanacak. Asker adayları e-Devlet üzerinden sevk yerlerini öğrenebilecekler. Haberimizin devamından ve asal.msb.gov.tr internet sitesi üzerinden ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz.