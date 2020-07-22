Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 Ağustos - Eylül Celp dönemi askerlik yerleri belli oldu mu?

Vatani görevini yerine getirmek üzere bekleyişini sürdüren Mayıs celp dönemi askerleri internet aracılığı ile düzenli olarak Milli Savunma Bakanlığı ve MSB Askeralma Genel Müdürlüğü duyuru ekranını ve askerlik yerleri sorgulama ekranını düzenli olarak takip etmeye devam ediyor. Peki, 2020 Ağustos-Eylül celp dönemi Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte MSB ile Ağustos-Eylül askerlik yerleri sorgulama ekranı ve detaylar…

2020 AĞUSTOS VE EYLÜL CELP DÖNEMİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Vatani görevini yerine getirmek isteyen çok sayıda gencin gözü MSB Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak 2020 Ağustos ve Eylül celp dönemi askerlik yerleri açıklamasına çevrildi. Bu konuda son açıklama MSB tarafından yapılmış ve e devlet üzerinden erişime açılacağı tarih bildirilmişti…