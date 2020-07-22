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ne zaman açıklanacak? 2020 Ağustos - Eylül Celp dönemi askerlik yerleri belli oldu mu?

Binlerce gencin gözü Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından gelecek olan 2020 Ağustos-Eylül celp dönemi açıklamasına çevrilmiş durumda. Bilindiği üzer konuyla ilgili açıklama Milli Savuma Bakanlığı tarafından son dakika olarak duyurulmuştu. Peki, 2020 Ağustos-Eylül celp dönemi Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte MSB ile Ağustos-Eylül askerlik yerleri sorgulama ekranı ve tüm gelişmeler…

Giriş Tarihi: 22.7.2020 16:28 ABONE OL
Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 Ağustos - Eylül Celp dönemi askerlik yerleri belli oldu mu?

Vatani görevini yerine getirmek üzere bekleyişini sürdüren Mayıs celp dönemi askerleri internet aracılığı ile düzenli olarak Milli Savunma Bakanlığı ve Askeralma Genel Müdürlüğü duyuru ekranını ve sorgulama ekranını düzenli olarak takip etmeye devam ediyor. Peki, 2020 Ağustos-Eylül celp dönemi Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte MSB ile Ağustos-Eylül askerlik yerleri sorgulama ekranı ve detaylar…

2020 AĞUSTOS VE EYLÜL CELP DÖNEMİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Vatani görevini yerine getirmek isteyen çok sayıda gencin gözü MSB Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak 2020 Ağustos ve Eylül celp dönemi askerlik yerleri açıklamasına çevrildi. Bu konuda son açıklama MSB tarafından yapılmış ve e devlet üzerinden erişime açılacağı tarih bildirilmişti…

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 Ağustos - Eylül Celp dönemi askerlik yerleri belli oldu mu?

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

'nin yaptığı duyuruya göre, ağustos ayının ilk haftasında açıklanacak. Adaylar e-devlet üzerinden sevk yerlerini öğrenebilecek.

Konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye asal..gov.tr internet adresinden ulaşabilecektir.

ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Bedelli askerlik ve askerlik celp tarihleri ve yerlerini öğrenmek isteyen er adayları e-devlet üzerinden 'nın yayımladığı bilgileri görüntüleyebilecek.

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 Ağustos - Eylül Celp dönemi askerlik yerleri belli oldu mu?
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Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 Ağustos - Eylül Celp dönemi askerlik yerleri belli oldu mu?
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