MSB 2020 Ağustos – Eylül celp dönemi askerlik yerleri 2020 ne zaman açıklanacak? Askerlik yerleri sorgulama ekranı

Askerlik yerleri için binlerce vatandaşın heyecanlı bekleyişi sürüyor. MSB Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından gelecek olan 2020 Ağustos-Eylül celp dönemi Askerlik yerleri açıklaması merakla beklenirken son olarak gelen açıklamada yerlerin Ağustos ayında belirlenen tarihte erişime açılacağı bilgisi verilmişti. Temmuz ayının son günlerinde detaylar merak konusu haline geldi. Peki, 2020 Ağustos – Eylül celp dönemi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB askerlik yerleri sorgulama ekranı ve tüm detaylar…

2020 ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ağustos – Eylül celp dönemi askerlik yerleri için beklenen tarihe sayılı günler kaldı. Vatani görevlerini yerine getirecek olmanın heyecanını yaşayan vatandaşlar şimdilerde e devlet ekranı aracılığı ile sorgulama işlemlerini gerçekleştiriyor. Ve geri sayım şimdiden başladı…