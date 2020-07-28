Askerlik yerleri 2020 ne zaman açıklanacak? E devlet MSB ekranı ile Ağustos - Eylül Celp dönemi askerlik yerleri belli oldu mu?

Askerlik yerleri, Ağustos Eylül celp döneminde vatani görevini yerine getirecek vatandaşlar tarafından özellikle son günlerde bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada beklenen yerlerin Ağustos ayının ilk haftası e devlet sistemi üzerinden açıklanacağı duyurulmuştu. Peki, 2020 Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Ağustos Eylül Celp dönemi askerlik yerleri belli oldu mu? İşte gelişmeler…

2020 ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Askerlik yerleri için binlerce vatandaşın heyecanlı bekleyişi sürüyor. Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı resmi sayfası üzerinden duyurular yakından takip edilirken Ağustos ayının ilk haftası yerlerin açıklanması bekleniyor. Vatandaşlar e devlet ekranı üzerinden detayları takip edebiliyor.