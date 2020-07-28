Askerlik yerleri 2020 ne zaman açıklanacak? E devlet MSB ekranı ile Ağustos - Eylül Celp dönemi askerlik yerleri belli oldu mu?

Askerlik yerleri, Ağustos Eylül celp döneminde vatani görevini yerine getirecek vatandaşlar tarafından özellikle son günlerde bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada beklenen yerlerin Ağustos ayının ilk haftası e devlet sistemi üzerinden açıklanacağı duyurulmuştu. Peki, 2020 Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Ağustos Eylül Celp dönemi askerlik yerleri belli oldu mu? İşte gelişmeler…
Askerlik yerleri için binlerce vatandaşın heyecanlı bekleyişi sürüyor. Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı resmi sayfası üzerinden duyurular yakından takip edilirken Ağustos ayının ilk haftası yerlerin açıklanması bekleniyor. Vatandaşlar e devlet ekranı üzerinden detayları takip edebiliyor.
ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MSB'nin yaptığı duyuruya göre, askerlik yerleri ağustos ayının ilk haftasında açıklanacak. Adaylar e-devlet üzerinden sevk yerlerini öğrenebilecek.
Konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye asal.msb.gov.tr internet adresinden ulaşabilecektir.
ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
Bedelli askerlik ve askerlik celp tarihleri ve yerlerini öğrenmek isteyen er adayları e-devlet üzerinden Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı bilgileri görüntüleyebilecek.