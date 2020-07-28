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2020 ne zaman açıklanacak? E devlet MSB ekranı ile Ağustos - Eylül Celp dönemi askerlik yerleri belli oldu mu?

Vatani görevini yerine getirmek isteyen binlerce vatandaş Ağustos – Eylül celp dönemi 2020 için bekleyişe geçti. Temmuz ayının son günlerinde tarafından yapılacak olan açıklama yakından takip edilirken vatandaşlar e devlet üzerinden sorgulama yapabiliyor. Peki, 2020 Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Ağustos Eylül Celp dönemi askerlik yerleri belli oldu mu? İşte e devlet ekranı ile sorgulama sayfası ve detaylar…

Giriş Tarihi: 28.7.2020 14:24 Son Güncelleme: 28.7.2020 14:24 ABONE OL
Askerlik yerleri 2020 ne zaman açıklanacak? E devlet MSB ekranı ile Ağustos - Eylül Celp dönemi askerlik yerleri belli oldu mu?

, Ağustos Eylül celp döneminde vatani görevini yerine getirecek vatandaşlar tarafından özellikle son günlerde bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Bu kapsamda tarafından yapılan son açıklamada beklenen yerlerin Ağustos ayının ilk haftası e devlet sistemi üzerinden açıklanacağı duyurulmuştu. Peki, 2020 Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Ağustos Eylül Celp dönemi askerlik yerleri belli oldu mu? İşte gelişmeler…

2020 ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Askerlik yerleri için binlerce vatandaşın heyecanlı bekleyişi sürüyor. Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı resmi sayfası üzerinden duyurular yakından takip edilirken Ağustos ayının ilk haftası yerlerin açıklanması bekleniyor. Vatandaşlar e devlet ekranı üzerinden detayları takip edebiliyor.

Askerlik yerleri 2020 ne zaman açıklanacak? E devlet MSB ekranı ile Ağustos - Eylül Celp dönemi askerlik yerleri belli oldu mu?

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

'nin yaptığı duyuruya göre, ağustos ayının ilk haftasında açıklanacak. Adaylar e-devlet üzerinden sevk yerlerini öğrenebilecek.

Konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye asal..gov.tr internet adresinden ulaşabilecektir.

Askerlik yerleri 2020 ne zaman açıklanacak? E devlet MSB ekranı ile Ağustos - Eylül Celp dönemi askerlik yerleri belli oldu mu?

ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Bedelli askerlik ve askerlik celp tarihleri ve yerlerini öğrenmek isteyen er adayları e-devlet üzerinden 'nın yayımladığı bilgileri görüntüleyebilecek.

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Askerlik yerleri 2020 ne zaman açıklanacak? E devlet MSB ekranı ile Ağustos - Eylül Celp dönemi askerlik yerleri belli oldu mu?
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