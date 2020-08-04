MSB Ağustos-Eylül Celp dönemi askerlik yerleri belli oldu mu? 2020 Askerlik yerleri e devlet ile sorgulama nasıl yapılır?

Ağustos – Eylül celp dönemi 2020 askerlik yerleri için heyecanlı bekleyiş başladı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılacak olan açıklama yakından takip edilirken vatandaşlar e devlet üzerinden sorgulama işlerine hız kesmeden devam ediyor. Peki, Ağustos Eylül Celp dönemi askerlik yerleri belli oldu mu? 2020 Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte e devlet ekranı ile sorgulama sayfası ve detaylar…

ASKERLİK YERLERİ 2020 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Askerlik yerleri için vatani görevini yerine getirmek isteyen binlerce vatandaşın heyecanlı bekleyişi sürüyor. Bu noktada ise Milli Savunma Bakanlığı resmi sayfası üzerinden duyurular yakından takip edilirken Ağustos ayının ilk haftası yerlerin açıklanması bekleniyor. Vatandaşlar e devlet ekranı üzerinden detayları takip edebiliyor…