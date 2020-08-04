MSB Ağustos-Eylül Celp dönemi askerlik yerleri belli oldu mu? 2020 Askerlik yerleri e devlet ile sorgulama nasıl yapılır?

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Ağustos-Eylül Celp dönemi belli oldu mu? 2020 Askerlik yerleri e devlet ile sorgulama nasıl yapılır?

Ağustos Eylül celp döneminde vatani görevini yerine getirecek vatandaşlar 2020 ile ilgili sorgulamalarına devam ediyor. Bu kapsamda tarafından yapılan son açıklamada beklenen yerlerin Ağustos ayının ilk haftası e devlet sistemi üzerinden açıklanacağı bildirilmişti. Peki, Ağustos Eylül Celp dönemi askerlik yerleri belli oldu mu? 2020 Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 4.8.2020 17:59 Son Güncelleme: 4.8.2020 18:00 ABONE OL
MSB 2020 Askerlik yerleri e devlet ile sorgulama ekranı: Ağustos-Eylül Celp dönemi askerlik yerleri belli oldu mu?

Ağustos – Eylül celp dönemi 2020 için heyecanlı bekleyiş başladı. tarafından yapılacak olan açıklama yakından takip edilirken vatandaşlar e devlet üzerinden sorgulama işlerine hız kesmeden devam ediyor. Peki, Ağustos Eylül Celp dönemi askerlik yerleri belli oldu mu? 2020 Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte e devlet ekranı ile sorgulama sayfası ve detaylar…

ASKERLİK YERLERİ 2020 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Askerlik yerleri için vatani görevini yerine getirmek isteyen binlerce vatandaşın heyecanlı bekleyişi sürüyor. Bu noktada ise Milli Savunma Bakanlığı resmi sayfası üzerinden duyurular yakından takip edilirken Ağustos ayının ilk haftası yerlerin açıklanması bekleniyor. Vatandaşlar e devlet ekranı üzerinden detayları takip edebiliyor…

MSB 2020 Askerlik yerleri e devlet ile sorgulama ekranı: Ağustos-Eylül Celp dönemi askerlik yerleri belli oldu mu?

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

'nin yaptığı duyuruya göre, ağustos ayının ilk haftasında açıklanacak. Adaylar e-devlet üzerinden sevk yerlerini öğrenebilecek.

Konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye asal..gov.tr internet adresinden ulaşabilecektir.

Seçim ve sınıflandırma sonuçları Ağustos ayının ilk haftasında e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak. Belgelerin alınacağı tarihler şu şekilde olacak;

  • Yedek Subay/Astsubay Adayları, Erbaş/Er (1nci Grup): 04-08 Ağustos 2020
  • Erbaş/Er (2nci Grup): 31 Ağustos-03 Eylül 2020
  • Erbaş/Er (3ncü Grup) : 26-30 Eylül 2020
  • Bedelli Er: 25-29 Ağustos 2020
MSB 2020 Askerlik yerleri e devlet ile sorgulama ekranı: Ağustos-Eylül Celp dönemi askerlik yerleri belli oldu mu?

ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Bedelli askerlik ve askerlik celp tarihleri ve yerlerini öğrenmek isteyen er adayları e-devlet üzerinden 'nın yayımladığı bilgileri görüntüleyebilecek.

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MSB Ağustos-Eylül Celp dönemi askerlik yerleri belli oldu mu? 2020 Askerlik yerleri e devlet ile sorgulama nasıl yapılır?
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