MSB Ağustos-Eylül Celp dönemi askerlik yerleri belli oldu mu? 2020 Askerlik yerleri e devlet ile sorgulama nasıl yapılır?

Ağustos – Eylül celp dönemi 2020 askerlik yerleri için heyecanlı bekleyiş başladı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılacak olan açıklama yakından takip edilirken vatandaşlar e devlet üzerinden sorgulama işlerine hız kesmeden devam ediyor. Peki, Ağustos Eylül Celp dönemi askerlik yerleri belli oldu mu? 2020 Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte e devlet ekranı ile sorgulama sayfası ve detaylar…
Askerlik yerleri için vatani görevini yerine getirmek isteyen binlerce vatandaşın heyecanlı bekleyişi sürüyor. Bu noktada ise Milli Savunma Bakanlığı resmi sayfası üzerinden duyurular yakından takip edilirken Ağustos ayının ilk haftası yerlerin açıklanması bekleniyor. Vatandaşlar e devlet ekranı üzerinden detayları takip edebiliyor…
ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MSB'nin yaptığı duyuruya göre, askerlik yerleri ağustos ayının ilk haftasında açıklanacak. Adaylar e-devlet üzerinden sevk yerlerini öğrenebilecek.
Konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye asal.msb.gov.tr internet adresinden ulaşabilecektir.
Seçim ve sınıflandırma sonuçları Ağustos ayının ilk haftasında e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak. Belgelerin alınacağı tarihler şu şekilde olacak;
ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
Bedelli askerlik ve askerlik celp tarihleri ve yerlerini öğrenmek isteyen er adayları e-devlet üzerinden Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı bilgileri görüntüleyebilecek.