2020/3 MSB ile askerlik yerleri sorgulama ekranı: Ağustos - Eylül celp dönemi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?

Vatani görevlerini yerine getirecek olmanın heyecanını yaşayan Ağustos Eylül celp dönemi adayları şimdiden e devlet üzerinden askerlik yerleri sorgulamalarına başladı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından gelen son duyuruda ağustos ayının ilk haftasında açıklanacağı bildirilen askerlik yerleri için bekleyiş sürüyor. Peki, 2020/3 Ağustos Eylül Celp dönemi askerlik yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

2020/3 ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Askerlik yerleri için vatani görevini yerine getirmek isteyen binlerce vatandaşın heyecanlı bekleyişi sürüyor. Bu noktada ise Milli Savunma Bakanlığı resmi sayfası üzerinden duyurular yakından takip edilirken Ağustos ayının ilk haftası yerlerin açıklanması bekleniyordu, ancak henüz açıklanmadı…