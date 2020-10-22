KPSS puanı ile subay alımı ne zaman yapılacak? KPSS subay alımı taban puanı kaç, SUTASAK kılavuzu ne zaman yayınlanır?

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puanı ile subay alımı ne zaman yapılacak? KPSS subay alımı taban puanı kaç, SUTASAK kılavuzu ne zaman yayınlanır?

Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından ile subay alımı merak konusu oldu. Bilindiği üzere, Milli Savunma Bakanlığı tarafından Kuvvet Komutanlıkları bünyesinde istihdam edilmek için kadın ve erkek subay alımı yapılacak. KPSS şartsız ve 60 KPSS puanı şartı ile iki türlü yapılacak olan subay alımı başvuru süreci şimdiden araştırılmaya başlandı. Peki, KPSS ile subay alımı taban puanı ve kaç ne zaman yapılacak? Detaylar haberimizde.

Giriş Tarihi: 22.10.2020 11:38 Son Güncelleme: 22.10.2020 11:39 ABONE OL
KPSS ile subay alımı ne zaman yapılacak? Subay alımı taban puanı kaç, SUTASAK kılavuzu ne zaman yayınlanır?

Büyük bir merakla beklenen Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçları açıklandı. P3 puan türünden puan elde adan adaylar, subay alımı başvuruları hakkında araştırmalarını arttırdı. Zira, yıl sonu yaklaşırken Milli Savunma Bakanlığı'nın 2020 yılı muvazzaf ve sözleşmeli subay alımı da yaklaşıyor. Her yılın son günlerinde yapılan bu subay alımı, bu sene de gerçekleştirilecek ve böylelikle TSK bünyesine subay alımı yapılacak.

KPSS İLE SUBAY ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesine KPSS puanı ile ve KPSS puan şartı aranmadan yapılacak subay alımında bu sene corona ve KPSS ertelemesi oldu.

Haberimizden, KPSS puanı ile 2020 MSB subay alımı hakkında bilgi edinebilirsiniz.

KPSS ile subay alımı ne zaman yapılacak? Subay alımı taban puanı kaç, SUTASAK kılavuzu ne zaman yayınlanır?

CORONAVİRÜS NEDENİYLE BİRAZ GECİKECEK

Her sene Eylül ayında yapılan subay alımları, bu sene coronavirüs nedeniyle biraz gecikti. Lisans corona virüsü nedeniyle ertelendi. KPSS 'nin ertelenmesi nedeniyle subay alımı da ertelendi. Geçen sene Eylül ayının son haftasında gelen subay alımı ilanının bu sene , lisans KPS S'nin açıklanmasından sonra gelmesi bekleniyor.

KUVVET KOMUTANLIKLARINDA İSTİHDAM EDİLECEKLER

Alınacak subaylar Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyseinde istihdam edilecek.

ERKEKLER İÇİN BOY STANDARDI

Asgari boy standardı erkek adaylar için 164 cm.dir

KADINLAR İÇİN BOY STANDARDI

Asgari boy standardı kadın adaylar için 153 cm.dir

KPSS ile subay alımı ne zaman yapılacak? Subay alımı taban puanı kaç, SUTASAK kılavuzu ne zaman yayınlanır?

YAŞ ŞARTI

MSB subay alımında yaş şartı şu şekilde:

Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;

Lisans düzeyinde mezunlar için 27 yaşından büyük olmayanlar
Lisansüstü eğitimini tamamlamış olanlar için 32 yaşından büyük olmayanlar
Uzmanlık eğitimini tamamlamış tabiplerden 35 yaşından büyük olmayanlar

MEZUNİYET ŞARTI

Yurt içinde en az dört yıl ve daha fazla süreli fakülte/yüksekokulların kaynak okul programlarından mezun olanlar (eş değer programlar dikkate alınmayacaktır. Yurt dışı denkliği kabul edilir.),

KPSS ŞARTI

Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucunda, KPSSP3 Lisans Puanı en az 60 olanlar, (her iki yılda da sınava katılmış olanların en yüksek puanı esas alınacak,

Pratisyen Tabip, Diş Hekimi, Eczacı ve Bando sınıflarına müracaat edecek adaylar için şartı aranmayacak, bu adaylardan MSB.lığınca yapılacak/yaptırılacak genel kültür sınavından en az 50 puan alanlar değerlendirmeye alınacaktır.

İLAN NE ZAMAN GELECEK?

MSB 'nin subay alımı ilanı için sürecin , lisans KPSS açıklandıktan sonra netleşmesi bekleniyor. İlanın Kasım ayında gelmesi bekleniyor.

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KPSS puanı ile subay alımı ne zaman yapılacak? KPSS subay alımı taban puanı kaç, SUTASAK kılavuzu ne zaman yayınlanır?
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