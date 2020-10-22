KPSS puanı ile subay alımı ne zaman yapılacak? KPSS subay alımı taban puanı kaç, SUTASAK kılavuzu ne zaman yayınlanır?

Büyük bir merakla beklenen Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçları açıklandı. KPSS P3 puan türünden puan elde adan adaylar, subay alımı başvuruları hakkında araştırmalarını arttırdı. Zira, yıl sonu yaklaşırken Milli Savunma Bakanlığı'nın 2020 yılı muvazzaf ve sözleşmeli subay alımı da yaklaşıyor. Her yılın son günlerinde yapılan bu subay alımı, bu sene de gerçekleştirilecek ve böylelikle TSK bünyesine subay alımı yapılacak.
Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesine KPSS puanı ile ve KPSS puan şartı aranmadan yapılacak subay alımında bu sene corona ve KPSS ertelemesi oldu.
Haberimizden, KPSS puanı ile 2020 MSB subay alımı hakkında bilgi edinebilirsiniz.
CORONAVİRÜS NEDENİYLE BİRAZ GECİKECEK
Her sene Eylül ayında yapılan subay alımları, bu sene coronavirüs nedeniyle biraz gecikti. Lisans KPSS corona virüsü nedeniyle ertelendi. KPSS 'nin ertelenmesi nedeniyle subay alımı da ertelendi. Geçen sene Eylül ayının son haftasında gelen subay alımı ilanının bu sene , lisans KPS S'nin açıklanmasından sonra gelmesi bekleniyor.
KUVVET KOMUTANLIKLARINDA İSTİHDAM EDİLECEKLER
Alınacak subaylar Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyseinde istihdam edilecek.
ERKEKLER İÇİN BOY STANDARDI
Asgari boy standardı erkek adaylar için 164 cm.dir
KADINLAR İÇİN BOY STANDARDI
Asgari boy standardı kadın adaylar için 153 cm.dir
YAŞ ŞARTI
MSB subay alımında yaş şartı şu şekilde:
Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;
Lisans düzeyinde mezunlar için 27 yaşından büyük olmayanlar
Lisansüstü eğitimini tamamlamış olanlar için 32 yaşından büyük olmayanlar
Uzmanlık eğitimini tamamlamış tabiplerden 35 yaşından büyük olmayanlar
MEZUNİYET ŞARTI
Yurt içinde en az dört yıl ve daha fazla süreli fakülte/yüksekokulların kaynak okul programlarından mezun olanlar (eş değer programlar dikkate alınmayacaktır. Yurt dışı denkliği kabul edilir.),
KPSS ŞARTI
Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucunda, KPSSP3 Lisans Puanı en az 60 olanlar, (her iki yılda da sınava katılmış olanların en yüksek puanı esas alınacak,
Pratisyen Tabip, Diş Hekimi, Eczacı ve Bando sınıflarına müracaat edecek adaylar için KPSS şartı aranmayacak, bu adaylardan MSB.lığınca yapılacak/yaptırılacak genel kültür sınavından en az 50 puan alanlar değerlendirmeye alınacaktır.
İLAN NE ZAMAN GELECEK?
MSB 'nin subay alımı ilanı için sürecin , lisans KPSS açıklandıktan sonra netleşmesi bekleniyor. İlanın Kasım ayında gelmesi bekleniyor.