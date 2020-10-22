KPSS puanı ile subay alımı ne zaman yapılacak? KPSS subay alımı taban puanı kaç, SUTASAK kılavuzu ne zaman yayınlanır?

Büyük bir merakla beklenen Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçları açıklandı. KPSS P3 puan türünden puan elde adan adaylar, subay alımı başvuruları hakkında araştırmalarını arttırdı. Zira, yıl sonu yaklaşırken Milli Savunma Bakanlığı'nın 2020 yılı muvazzaf ve sözleşmeli subay alımı da yaklaşıyor. Her yılın son günlerinde yapılan bu subay alımı, bu sene de gerçekleştirilecek ve böylelikle TSK bünyesine subay alımı yapılacak.

KPSS İLE SUBAY ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesine KPSS puanı ile ve KPSS puan şartı aranmadan yapılacak subay alımında bu sene corona ve KPSS ertelemesi oldu.

Haberimizden, KPSS puanı ile 2020 MSB subay alımı hakkında bilgi edinebilirsiniz.