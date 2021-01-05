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Son gelişmeler: yerleri, celp ve sevk tarihleri açıklandı mı? 2021 Bedelli askerlik sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü’nün yaptığı son açıklamada başvuru sonuçları ile yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri gibi tüm detayların 2021 Ocak ayında e-devlet sistemi üzerinden erişime açılacağı ifade edilmişti. Bu kapsamda Ocak ayının da gelmesiyle beraber vatani görevlerini yerine getirecek olan binlerce vatandaşın gözü ’den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Peki, Bedelli askerlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Bedelli askerlik celp ve sevk tarihleri açıklandı mı? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 5.1.2021 09:08 Son Güncelleme: 5.1.2021 09:09 ABONE OL
Son gelişmeler: Bedelli askerlik yerleri, celp ve sevk tarihleri açıklandı mı? 2021 Bedelli askerlik sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSB tarafından gelen son açıklamaya göre bedelli askerlik yapmak isteyen ve 31 Aralık tarihine kadar başvuruda bulunan yükümlülerin sevk ve celp tarihleri Ocak ayında e-devlet sistemi üzerinden açıklanacak. Bu kapsamda yeni senenin ilk ayının gelmesiyle beraber binlerce vatandaş konuya dair gelişmeleri yakından takip etmeye başladı. Peki, Bedelli askerlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Bedelli askerlik celp ve sevk tarihleri açıklandı mı? İşte tüm detaylar…

MSB BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ, CELP VE SEVK TARİHLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik başvuru sonuçları için meraklı bekleyiş başladı. Bu noktada son olarak sonuçların Ocak ayında açıklanacağı ifade edilirken net bir tarih ise verilmemişti…

2021 Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL? Bedelli askerlik ücreti belli oldu mu?

2020 yılı bedelli askerlik başvuruları 31 Aralık 2020 tarihinde sona erdi. Bedelli askerlikten yararlanacak olan kişilerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri temel eğitim yapacakları birliği 2021 yılı Ocak ayında e-devlet üzerinden öğrenebilecekler.

Henüz yeni bir duyurunun yapılmadığı bedelli askerlik sonuçları için başvuru bilgilendirmesinde "Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel eğitimi yapacakları birlikleri 2021 yılı Ocak ayında e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacaktır." İfadelerine yer verilmişti.

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Son gelişmeler: Bedelli askerlik yerleri, celp ve sevk tarihleri açıklandı mı? 2021 Bedelli askerlik sonuçları ne zaman açıklanacak?
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