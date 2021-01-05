Son gelişmeler: Bedelli askerlik yerleri, celp ve sevk tarihleri açıklandı mı? 2021 Bedelli askerlik sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSB tarafından gelen son açıklamaya göre bedelli askerlik yapmak isteyen ve 31 Aralık tarihine kadar başvuruda bulunan yükümlülerin sevk ve celp tarihleri Ocak ayında e-devlet sistemi üzerinden açıklanacak. Bu kapsamda yeni senenin ilk ayının gelmesiyle beraber binlerce vatandaş konuya dair gelişmeleri yakından takip etmeye başladı. Peki, Bedelli askerlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Bedelli askerlik celp ve sevk tarihleri açıklandı mı? İşte tüm detaylar…

MSB BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ, CELP VE SEVK TARİHLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik başvuru sonuçları için meraklı bekleyiş başladı. Bu noktada son olarak sonuçların Ocak ayında açıklanacağı ifade edilirken net bir tarih ise verilmemişti…