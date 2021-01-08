Milli Savunma Bakanlığı tarafından 11-25 Aralık tarihler aralığında Muvazzaf astsubay alımı başvuruları gerçekleşmişti. Bu kapsamda ön lisans mezunları için 25 yaşından büyük olmayan, lisans mezunları için ise 27 yaşından büyük olmayan kişiler başvurularını gerçekleştirdi. Peki, Muvazzaf Astsubay alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? MSB ile astsubay alım sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar ve son dakika gelişmeleri…

MSB ASTSUBAY ALIM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz ay başvurularını tamamlayan adaylar MSB astsubay alım sonuçları için gelecek son dakika açıklamasını bekleyişe geçti. Henüz sonuç tarihi için resmi bir bilgi ise bulunmuyor…