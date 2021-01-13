MSB ile Bedelli askerlik yerleri ile başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Bedelli askerlik celp ve sevk tarihleri açıklandı mı?

MSB Askeralma Genel Müdürlüğü'nün yaptığı duyuruya göre bedelli askerlik yerleri, başvuru sonuçları, yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri gibi tüm detayların 2021 Ocak ayında e-devlet sistemi üzerinden erişime açılacağı ifade edilmişti. Bu kapsamda Ocak ayının da gelmesiyle beraber vatani görevlerini yerine getirecek olan binlerce vatandaşın gözü MSB'den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Peki, Bedelli askerlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Bedelli askerlik yerleri, celp ve sevk tarihleri açıklandı mı? İşte detaylar…

MSB BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ, CELP VE SEVK TARİHLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik başvuru sonuçları için meraklı bekleyiş başladı. Bu noktada son olarak sonuçların Ocak ayında açıklanacağı ifade edilirken net bir tarih ise verilmemişti…