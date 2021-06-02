

7. Adayların (Cep telefonu, akıllı saat, fotoğraf makinesi v.b.) ses ve görüntü kaydedici cihazlar ile sınav merkezine girişi kabul edilmeyecektir.

8. Adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun işlemleri sonlandırılacaktır.

9. Mülakata gelmeden önce ilgili açıklamaları ve başvuru kılavuzunu tekrar okuyunuz ve çağrıldığınız tarihi mutlaka bir kez daha kontrol ediniz.

10. Adaylar Hayat Eve Sığar Uygulamasından alacakları HES Kodunun Kare Kodlu çıktısını yanlarında getireceklerdir. Bu kapsamda;

a. Nizamiye girişinde HES Kodu (Hayat Eve Sığar) Sorgulaması yapılacak,