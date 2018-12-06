Soru: Elden verilen maaşın zararı nedir? Bu zarar nasıl telafi edilir? Bir zincir markette 10 yıla yakın çalıştım görevim teknik eleman olarak maaşımın bir kısmını elden ödediler bana bunun ne gibi zararı olmuştur bana zararı olduysa zararımı nasıl telafi ederim? (İrfan Sezgin)

Cevap: Durumu hemen alo 170'e bildirin. Size ödenen fazla paralarla ilgili bilgi, belge veya şahit varsa onları da temin edin. Kıdem tazminatı hesabında gerçek maaşınızı ispatlamanız lazım. Bu yöntem sizin ileride alacağınız emekli maaşına kadar tüm geleceğinizi etkiliyor. Buna razı olmayın. Ayrıca gerçek maaşı bordroda göstermeyenler devletten prim ve vergi kaçırarak hırsızlık yapıyor. Bunun hem idari hem de adli cezaları var.