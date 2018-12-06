Cevap:

Emekli olacağınız için kıdem tazminatınızı başka şart olmadan alacaksınız. İş kanunu'na göre kıdem tazminatına hak kazanarak iş sözleşmesi sona eren işçiye işveren sözleşmenin fesih tarihinde kıdem tazminatını peşin olarak ödemek zorundadır. İşçi kabul ederse işveren taksitle veya vadeli olarak ödeyebilir. İşçi bunu kabul etmezse derhal ve peşin olarak ödemek zorundadır. O yüzden tazminatı ödemek için süre şartı bulunmuyor.