Cevap:

Öncelikle sorunuzun cevabı; "evet 10 yıl çalışmak belli şartlarda emeklilik için yeterli bir süre" olacak. 9 eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olan kadın ve erkek çalışanlar için 10 yıl yani 3.600 gün prim ödeyerek emeklilik mümkün oluyor. Buna kısmi emeklilik diyoruz. Kısmi emeklilikte yıl şartı ise 15 yıl. 9 eylül 1999 öncesinden sigorta şartı arandığı için 15 yıllık yıl şartı 2014 yılında tamamlandı. O yüzden bundan sonra sadece 10 yıllık primin olup olmadığına ve yaşa bakılacak.

Bu üç şarttan hangisi en son tamamlanmışsa ona göre emeklilik yaşı belirleniyor. Buna göre de erkeklerde 56 yaştan başlayıp 60'a kadar çıkıyor. Kadınlarda ise 52'den başlayıp 56 yaşına kadar uzanıyor. Yaşı ilerlemiş, artık çalışma imkanı bulamayan sigortalılar için kısmi emeklilik ideal olmaktadır.