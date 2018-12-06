Cevap:

Emekli olduktan sonra çalışanların birkaç istisna dışında diğer çalışanlarla sosyal güvenlik hakları bakımından bir farkı bulunmuyor. Yani izinler, ücretler, tazminatlar aynı şekilde uygulanıyor. İzin konusunda da bir ayrım yapılamıyor. Kıdemine göre hak ettiği senelik izni kullanabilir. Yalnız burada bir konuyu hatırlatalım. Emekli çalışanınız 50 yaşın üzerindeyse ona kıdemi ne olursa olsun 20 günden az izin veremiyorsunuz.